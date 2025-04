"Quando ci siamo fermati e come ripartiremo": Lectio Magistralis di Paolo Liguori alla Link Campus University di Roma

In un tempo che chiede risposte urgenti e una nuova visione, si è svolta il 28 aprile presso la Link Campus University di Roma, la Lectio Magistralis di Paolo Liguori, già direttore di Tgcom24, dal titolo evocativo: "Quando ci siamo fermati e come ripartiremo". Ad aprire i lavori il Magnifico Rettore Carlo Alberto Giusti, che ha sottolineato l’importanza di una comunicazione autentica e responsabile nella società contemporanea. A presentare Liguori è intervenuto il prof. Ubaldo Livolsi, Ceo Livolsi&Partners SpA, già Amministratore Delegato di Mediaset e figura di primo piano nel mondo economico e mediatico italiano, rimarcando il valore del pensiero libero e indipendente in un'epoca di profonde trasformazioni.