Il "papabile" Tagle canta "Imagine" di John Lennon

È diventato virale un video del 2019 del cardinale filippino Luis Antonio Tagle. Il porporato è uno dei più accreditati alla successione di Papa Francesco. Poco prima dell'inizio del Conclave ha ripreso a girare il filmato di una sua esibizione in cui canta "Imagine" di John Lennon. Un sito cattolico canadese ha polemizzato su questo episodio, ritenendo blasfemo il brano per il passaggio in cui dice “Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too" (che tradotto significa "Immagina che non ci siano Paesi, non è difficile, nulla per cui uccidere o morire, neppure la religione"). In realtà, se si ascolta il video integrale, il cardinal Tagle non canta mai quel passo della canzone.