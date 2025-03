Kristi Noem, chi è il capo Sicurezza interna dell'amministrazione Trump

Negazionista del cambiamento climatico, Kristi Noem è stata per questo motivo bandita dalle riserve dei nativi americani del South Dakota. Nel 2022 ha vietato di installare TikTok sui dispositivi governativi, seguita da altri governatori negli anni seguenti. È da sempre contro l'aborto. L'ultima polemica è scoppiata dopo che Kristi Noem ha pubblicato sul suo profilo X un video girato all'interno di una mega prigione a El Salvador: lei, elegante e con orologio da migliaia di dollari al polso, davanti a una gabbia in cui sono rinchiusi 238 venezuelani sospettati di appartenere a una nota gang di Caracas: il capo della sicurezza interna ringrazia il Paese e il suo presidente per "aver portato qui i nostri terroristi e averli incarcerati per le violenze perpetrate nel nostro Paese. Abbiamo un messaggio chiaro per i criminali clandestini: andate via ora". In precedenza, si era fatta riprendere con indosso un giubbotto antiproiettile e immancabile Rolex al polso durante un rastrellamento della polizia di immigrati clandestini. Anche in quel caso, con annesso messaggio inequivocabile: "Ripuliamo questa immondizia".