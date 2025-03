El Salvador, video della segretaria Usa Noem davanti a maxi prigione: "Ecco la fine dei terroristi, criminali via dall'America"

L'amministrazione Trump rincara la dose mediatica sulle deportazioni dei migranti illegali. La segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, ha pubblicato un video sui social girato all'interno di una controversa mega prigione a El Salvador, ringraziando il Paese e il suo presidente per "aver portato qui i nostri terroristi e averli incarcerati per le violenze perpetrate nel nostro Paese". Il presidente Trump "e io abbiamo un messaggio chiaro per i criminali clandestini: andate via ora", ha tuonato Noem. Il riferimento è ai 238 venezuelani sospettati (ma non condannati) di appartenere a una nota gang di Caracas, e per questo deportati nel Paese centroamericano incatenati, strattonati, inginocchiati per la rasatura dei capelli e portati in cella camminando a 90 gradi, come mostrano i recenti video postati dalla Casa Bianca.