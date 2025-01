Il confine tra Stati Uniti e Messico è "una zona di guerra". Lo ha detto la governatrice del Sud Dakota, Kristi Noem, indicata dal presidente eletto Donald Trump per il ruolo di segretaria alla Sicurezza interna nella sua seconda amministrazione. Durante l'audizione al Senato per la conferma della sua nomina, la governatrice ha affermato di avere inviato la Guardia nazionale in Texas nel 2021 per "mettere in sicurezza il confine durante una crisi per la sicurezza nazionale".