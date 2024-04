Bufera su possibile vice di Trump: "Ho ucciso il mio cane"

di Marta Vittadini

Nell'autobiografia "Non si torna indietro", Noem racconta di aver sparato a uno dei cani di famiglia - una cucciola di 14 mesi, Cricket - perché indisciplinata. E spiega di averlo rivelato per dimostrare che, anche in politica, è pronta a fare qualsiasi cosa "difficile, complicata e brutta" se necessaria.