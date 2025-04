Fedez fa le sue "Scelte stupide" con Clara. Nessun flirt in vista però, bensì un duetto nel loro primo singolo insieme, fuori da venerdì 2 maggio. I due artisti si sono nuovamente incontrati, dopo essere stati ambedue protagonisti in gara all'ultima edizione del Festival di Sanremo. E lo hanno fatto in studio per unire le loro forze in nuova musica che accompagnerà tutta l'estate.