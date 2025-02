Nel 2018 Fedez, il più giovane artista a calcare quel palco, aveva infiammato San SIro insieme a J-Ax. Un concerto da stadio vero e proprio per dire "addio" al loro sodalizio artistico nel tempio della musica pop.

L'anno dopo, nel 2019, l'ultimo tour, il "Paranoia Tour", nei palazzetti del rapper milanese, che annuncia il suo ritiro temporaneo dal palco: "Quanto mi fermerò? Non lo so, davvero non lo so. Di sicuro per il tour non faccio più niente, era giusto chiudere così... Dovevamo fare l'Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà perché a maggio sarò a Los Angeles. Ho fatto il sold out in vari concerti durante questo tour ma non mi interessa comunicare i tutto esaurito, mi interessa che lo show piaccia. Sono molto soddisfatto di come è andata. Come ogni altro ciclo vitale questo disco aveva il suo ed è finito". Poi il Covid, il matrimonio con Chiara Ferragni, l'arrivo di ben due figli, tanto gossip e un ultimo album "Disumano" nel 2021 a due anni da "Paranoia".