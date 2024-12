Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente separati

L'accordo di separazione raggiunto da Fedez e Chiara Ferragni regola il tempo che i due passeranno con i figli Leone e Vittoria. I bambini divideranno il tempo con ciascun genitore, ma rimarranno collocati in via prevalente con la madre, come specificato dall’avvocata di quest'ultima, Daniela Missaglia. Il rapper si fa carico delle spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini, mentre non è previsto alcun assegno di mantenimento per la ex moglie. Per quanto riguarda la divisione patrimoniale, non è stato particolarmente complicato visto che i due avevano le rispettive attività professionali già nettamente separate.