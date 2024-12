Per Fedez e Chiara Ferragni sarà il primo Natale da separati. Dopo l'addio il rapper si è trasferito in un grande appartamento nei pressi del Castello Sforzesco mentre lei ha continuato a vivere nell'immenso attico in cui la famiglia si è trasferita a novembre 2023. I loro piani per le feste non sono noti, e chissà come gestiranno la situazione con i piccoli Leone e Vittoria. Non è da escludere che per far felici i bambini decidano di incontrarsi, almeno brevemente, e trascorrere un po' di tempo tutti insieme.