Fedez fa il playboy dopo la separazione, spunta un’altra donna

Fedez è stato sorpreso in atteggiamenti intimi e affettuosi con una ragazza al Twiga di Monte Carlo, nella serata del 23 maggio, con una ragazza bellissima e dalle curve sinuose. Inizialmente si pensava si trattasse di Garance Authié, con cui il rapper è stato paparazzato mano nella mano pochi giorni dopo, ma la pagina social Very Inutil People ha svelato che non è così. Insieme all'ex marito di Chiara Ferragni in discoteca c'era la spagnola Violeta Toloba. Sembra che il loro flirt sia iniziato alcune settimane fa, che abbiano passato qualche giorno insieme a Courchevel e anche al Coachella, quando invece si parlava di una liaison con la tiktoker Giulia Ottorini. Ufficialmente con Violeta era solo un'amicizia, ma ora pare che in realtà ci fosse qualcosa di più, e che però tra loro sia finita definitivamente durante il soggiorno a Monaco.