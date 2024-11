Chiara Ferragni e Tronchetti Provera sono già una famiglia… allargata

“Per le feste Chiara Ferragni avrà al dito un anello di fidanzamento da far invidia alle aspiranti principesse di mezza Europa. Il suo Giovanni ne ha già ordinato uno di svariati carati che la lascerà senza fiato” scrive il settimanale “Oggi” citando le chiacchiere dei salotti milanesi in cui si parla di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Lui è stato avvistato mentre usciva da una gioielleria nel quadrilatero della moda e tanto è bastato per far scattare il gossip. Chissà se sotto l’albero Chiara riceverà un dono prezioso e un pegno d’amore…