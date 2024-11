Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono incontrati ad agosto a Ibiza (anche se già si conoscevano per via della scuola milanese frequentata dai rispettivi figli) e da allora è nato un sentimento che è via via cresciuto. Nelle ultime settimane sono stati fotografati a Villa D’Este durante un pomeriggio di coccole vista lago, alle feste di Halloween truccati e mascherati ma complici e innamorati. Ora il settimanale “Chi” mostra le foto della mini-vacanza in montagna. Lei tra gite infangate in bicicletta ed effusioni al sole con Giovanni Tronchetti Provera pare aver davvero svoltato.