Il lago di Como, luogo caro a Chiara Ferragni. Non solo ha trascorso un lungo pomeriggio a due con Giovanni Tronchetti Provera, ma l’imprenditrice digitale sulle sponde del Lario aveva pure comprato casa. Tante volte era andata nei paesini che si affacciano su quel ramo d’acqua dolce per scegliere la dimora perfetta per sfuggire al caos della città. Ora Villa Matilda (ha preso il nome dall’amata cagnolina di Chiara) sarebbe in vendita. La Ferragni e Fedez l’hanno acquistata nel dicembre del 2023 per 5 milioni di euro. Ora la residenza esclusiva di 400 metri quadrati a Pognana Lario cerca un acquirente per il doppio di quanto speso dai Ferragnez. Nonostante la trattativa sia privata pare che la richiesta si aggiri sui 10 milioni di euro.