Chiara Ferragni e Fedez verso l'accordo di separazione

I Ferragnez verso il divorzio in tempi brevi. "Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l'accordo di separazione e contestuale divorzio" fa sapere l'avvocato Pompilia Rossi che con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci fa parte del team legale del rapper, mentre per l’influencer c’è Daniela Missaglia. "Leone e Vittoria - prevede l'accordo - staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento”.