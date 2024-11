Chiara Ferragni nel fango, guarda che weekend in montagna

Per il weekend in montagna Chiara Ferragni ha sfoggiato i suoi soliti look ultrachic. Si è rilassata al sole e si è divertita a pedalare nei dintorni di St. Moritz con una mountainbike. Non importa se la corsa su e giù per l’Engadina l’ha coperta di fango, lei posta sorridente e felice come una bimba. L’imprenditrice digitale sta a poco a poco riprendendo in mano la sua vita dopo lo scandalo del Pandoro-gate e la separazione da Fedez.