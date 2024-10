Chiara Ferragni a Madrid in versione sexy e vincente

Dopo il pranzo segreto e le prime foto a Villa D’Este con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni vola in Spagna per 24 ore. E’ scintillante e felice come non mai nella serata a Madrid per ritirare il premio come icona della moda internazionale. L’imprenditrice digitale sale sul palco e parla al pubblico spagnolo conquistando applausi. Per un attimo sembra dimenticare la bufera del Pandoro-gate e la separazione da Fedez, il circo del fashion system pare rimetterla al centro e lei gongola soddisfatta avvolta in un abito che con uno spacco mozzafiato le lascia in vista uno stacco di coscia sensuale e intrigante. Il décolleté è mezzo nudo, i capelli raccolti e lo sguardo birichino davanti ai flash conquistano non solo la Spagna.