Se in amore le cose per Chiara Ferragni sembrano aver imboccato la strada giusta, in campo professionale la luce in fondo al tunnel è ancora lontana. Di recente ha lasciato la guida della società Fenice, alla quale fanno capo tutti i brand, e i suoi avvocati stanno lavorando per ottenere l'archiviazione delle accuse di "truffa continuata e aggravata" per il caso Balocco e le uova di pasqua Dolci Preziosi. Un momento non facile da attraversare, per questo la presenza Giovanni Tronchetti Provera al suo fianco è ancora più importante. Chissà che la coppia non si prepari al debutto in grande stile, magari alla presentazione del Calendario Pirelli?