Elodie posa con sensualità per il Calendario Pirelli 2025, orgogliosa di essere stata scelta tra le 12 protagoniste di questa edizione. L'ultima italiana era stata Elisa Sednaoui nel 2013 e la cantante è fiera di rappresentare la bellezza italiana dopo tanto tempo. Le foto sono state scattate dall'artista americano Ethan James Green alle isole Keys tra maggio e giugno e sanciscono un ritorno alla sensualità. I corpi di donne e uomini tornano ad essere protagonisti, tornano i nudi dopo il cambio di rotta delle scorse edizioni. Oltre alla ex concorrente di "Amici" hanno posato per The Cal anche Hunter Schafer, Jodie Turner-Smith e Vincent Cassel. Per vedere il calendario, intitolato per questa edizione "Refresh and Renewal" bisognerà aspettare la presentazione ufficiale in programma a novembre a Londra.