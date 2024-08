Elodie nel calendario Pirelli, posta un video sulle spiagge della Florida

Elodie annuncia di essere tra le protagoniste del Calendario Pirelli. In un post social pubblica un video in accappatoio mentre cammina sulle spiagge della Keys Island, l’arcipelago della Florida vicino a Miami, per far sapere ai suoi follower che farà parte di The Cal 2025. Elodie ha partecipato allo shooting di Pirelli: le foto che saranno all’insegna della sensualità sono affidate all'artista americano Ethan James Green.