In quanto all'amore Elodie sta vivendo da due anni una bellissima love story con il pilota Andrea Iannone. Un pensiero al matrimonio? "Sono impegnativa e capricciosa. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed e' il mio migliore amico...". Se si parla di abito bianco però l'artista confessa di non averlo mai sognato nemmeno da ragazza "quando mi disturbava l'idea che una donna andasse via da casa solo dopo essersi sposata". Ma non è un "no" assoluto: "Dipende da come si fanno le cose. Adesso c’è il matrimonio di mia mamma. Per l'occasione mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza: la mia irruenza nasconde una forma di timidezza. Pero' non posso proprio tirarmi indietro".