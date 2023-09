Moltissimi i follower che hanno commentato lo scatto dell'artista, tra loro anche Andrea Delogu che ha "lodato" la bellezza di Elodie con una sola ed eloquente parola "Elodea".

Per altri la cantante è simile a una sensuale "Madre Natura" o addirittura ad una "Venere".

La collaborazione con Elisa Il nuovo singolo di Elodie porta la prestigiosa firma di Elisa che aveva già scritto per la cantante per "Bagno a Mezzanotte" e per "Proiettili", il brano che ha accompagnato l’esordio cinematografico cantante alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con "Ti mangio il cuore".





I successi di Elodie L'artista romana, che da un anno ha una relazione con il pilota Andrea Iannone, è reduce da una stagione di grandi successi: dal David di Donatello per il brano "Proiettili", al tutto esaurito nella tournée personale, fino al fortunatissimo brano "Pazza musica" insieme a Marco Mengoni.

Pazza Musica Marco Menogni ed Elodie per la prima volta insieme con "Pazza musica" hanno scalato le classifiche dell'estate 2023. Il nuovo singolo è scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D., ed è un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane: "Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché...".



L'esordio al cinema La cantante ha debuttato come attrice nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa selezionato per la sezione Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia Elodie è la protagonista con Francesco Patanè, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Michele Placido di un western in bianco e nero ispirato alla storia vera della prima pentita della mafia del Gargano.

In un'intervista al Corriere della Sera Elodie aveva detto: "Recitare, rispetto a cantare, mi ha fatto toccare vibrazioni più profonde di me stessa. È un po' come andare in analisi. Lo rifarei e sceglierei anche bene, perché per me è stata una sorta di terapia".





Il prossimo tour Dopo il successo dello show evento sold out al Mediolanum Forum di Milano, la prima volta dell'artista in un palazzetto, Elodie tornerà sul palco in autunno con il tour 'Elodie Show 2023', prodotto da Vivo Concerti.

La tournée nei palazzetti inizierà al Palapartenope di Napoli venerdì 17 e sabato 18 (sold out) novembre, proseguirà al Mediolanum Forum a Milano lunedì 20 e martedì 21 (sold out) novembre e a Roma il 25 (sold out) e 26 novembre al Palazzo dello Sport, concludendosi il 5 dicembre al Mandela Forum a Firenze.