Nel post, che la cantante ha condiviso per il lancio del brano, i ringraziamenti, dovuti, a Elisa "per l’ennesimo regalo", e a Marz & Zef "per il suono che cercavo da tempo". Elodie aggiunge poi un commento personale sulla canzone scrivendo: "È già tra le mie canzoni preferite".



La collaborazione con Elisa Non è la prima volta Elisa scrive per Elodie. Lo ha già fatto per "Bagno a Mezzanotte" e per "Proiettili", il brano che ha accompagnato l’esordio cinematografico di Elodie alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con "Ti mangio il cuore".

La canzone riprende il tema del film di Pippo Mezzapesa, ovvero l'amore impossibile tra Marilena, moglie del boss dei Camporeale, interpretata da Elodie e Andrea Malatesta, erede della casata mafiosa, interpretato da Francesco Patané.

Il tour Dopo il successo dello show evento sold out al Mediolanum Forum di Milano, la prima volta dell'artista in un palazzetto, Elodie tornerà sul palco in autunno con il tour 'Elodie Show 2023', prodotto da Vivo Concerti.

La tournée nei palazzetti inizierà al Palapartenope di Napoli venerdì 17 e sabato 18 (sold out) novembre, proseguirà al Mediolanum Forum a Milano lunedì 20 e martedì 21 (sold out) novembre e a Roma il 25 (sold out) e 26 novembre al Palazzo dello Sport, concludendosi il 5 dicembre al Mandela Forum a Firenze.



Lo show con Mengoni Ma lo show al Mediolanum Forum di Milano non è stato l'unico grande evento dell'estate di Elodie. A luglio la cantante è salita sul palco dello Stadio San Siro, sempre nel capoluogo lombardo, per esibirsi con l'amico e collega Marco Mengoni in "Pazza Musica" brano tormentone dell'estate, frutto della loro prima collaborazione musicale.

La canzone è stata scritta da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotta da E.D.D., ed è un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane: "Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché...".