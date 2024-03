Lei è una delle cantanti italiane più amate e apprezzate e lui è da poco tornato in pista, dopo 4 anni di squalifica per doping. Anche in amore vanno fortissimo: in estate festeggeranno i due anni insieme e al dito della ex concorrente di Amici brilla un anello di diamanti che sa di promessa. Il settimanale Chi li ha paparazzati a Milano, all'uscita da un famoso ristorante dove hanno festeggiato il ritorno in gara del pilota.

Elodie e il fidanzato Andrea Iannone paparazzati a Milano Il settimanale Chi ha paparazzato Elodie e Andrea Iannone a Milano. Lei è semplice e sportiva in tuta grigia, sneakers e giubbotto di pelle, lui casual con pantaloni sabbia, mocassini e t-shirt. Sono felici e si vede, sorridono ai fotografi all'uscita dal locale e si allontanano in auto. Hanno festeggiato con un pranzo romantico il successo in pista del pilota, che al ritorno alle gare dopo lo stop per doping si è classificato al terzo posto alla Motorbike in Australia.

Elodie ha un anello al dito, presto il matrimonio con Andrea Iannone? Ai fotografi non è sfuggito un dettaglio: all'anulare sinistro di Elodie brillava un anello importante, un tennis di diamanti. Forse non ancora un simbolo di fidanzamento, ma sicuramente il segnale di una promessa, un'intenzione. I due stanno insieme da quasi due anni: si sono conosciuti sotto il sole della Puglia durante le vacanze estive nel 2022 grazie ad alcuni amici comuni e quello che sembrava un flirt estivo è stato l'inizio di una bellissima storia d'amore. La cantante in passato era stata legata al rapper Marracash e in una confessione a Peter Gomez aveva detto: "Un prossimo fidanzato non sarà mai all'altezza". Invece poi ha incontrato Andrea che le ha fatto cambiare idea.

Su Instagram la dedica di Elodie per la vittoria del compagno Andrea Iannone e il commento di Belen Dopo il terzo posto in classifica in Australia conquistato da Andrea Iannone, Elodie ha festeggiato sul profilo Instagram con una dedica per il suo compagno: "Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. C...o se ti amo!", postando alcuni scatti dei festeggiamenti. Al messaggio si è accodata anche Belen Rodriguez, che con il pilota ha condiviso una storia d'amore durata dal 2016 al 2018. "Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola" ha scritto la showgirl, dimostrando di essere tutt'altro che una ex rancorosa e di fare il tifo per la coppia. Del resto anche lui aveva espresso in passato parole di stima per la donna che per quasi due anni ha avuto accanto: "Per me ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine". E' stato legato anche a Giulia De Lellis, della quale ha detto: "A Giulia le voglio bene. Ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno".