Elodie torna a parlare di Marracash: "Sono innamoratissima di lui"

Solo pochi giorni fa Elodie era stata avvistata al concerto di Marracash allo Stupinigi Sonic Park di Torino dove, da sotto il palco, lo riprendeva con il cellulare. Ora la cantante romana ha speso parole molto dolci per il suo ex compagno. "

Nessun prossimo fidanzato sarà mai alla sua altezza

", ha detto.

Quando anni fa si sono conosciuti, ha raccontato ancora Elodie, "è rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv. Mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza'. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno". Per l'artista la presenza nella sua vita del rapper è ad oggi fondamentale. "E' una persona molto importante per me - ha spiegato -. Se ho bisogno di un parere, se ho un'idea, un dubbio,

spesso mi confronto con lui

".

L'amore tra i due sembra quindi non essere mai finito, tanto che la cantante non ha esitato a dire: "Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti.

Io l'ho capito adesso cos'è l'amore

".