Secondo il settimanale “Chi” Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, rampollo della Pirelli, si sarebbero incontri in estate a Ibiza quando l’influencer era volata dall’amica Veronica Ferraro, dopo che era saltato il viaggio con Silvio Campara. I due si conoscevano già per via della scuola frequentata dai figli di entrambi. Fino a settembre però pare che la liaison tra la Ferragni e Campara fosse ancora aperta. Poi lui messo alle strette da Giulia Luchi, avrebbe fatto un passo indietro per tornare dalla moglie. Intanto Chiara cominciava ad approfondire l’amicizia, trasformatasi in fretta in flirt, con Tronchetti Provera, separato da un anno e padre di tre bambini.