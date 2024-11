Nato in Michigan e residente a New York, Ethan James Green è un nome di spicco nel mondo della fotografia di moda e della ritrattistica ed è l’ultimo dei 43 grandi artisti (considerando alcune edizioni scattate da coppie di fotografi) chiamati a scattare il Calendario Pirelli nei suoi 61 anni di storia, dal 1964 al 2025. Ad affiancarlo nella realizzazione del Calendario Pirelli 2025 è stato un team di creativi fra cui Tonne Goodman, ex Fashion Editor di Vogue US nel ruolo di Fashion Director e creative consultant.