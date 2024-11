Chiara Ferragni in Lapponia con tutta la famiglia

Nella penisola scandinava insieme a Chiara Ferragni ci sono le sorelle. Assente invece il marito di Francesca, Riccardo Nicoletti che in una storia social ha spiegato perché non è salito sull’aereo con moglie e figlio. “Oggi dovevo partire insieme a tutta la famiglia per andare a Rovaniemi in Finlandia, che a me piace tantissimo – spiega in lacrime Riccardo Nicoletti – a trovare Babbo Natale con Edo. Ma ieri è tornata la febbre e quindi lo pneumologo mi ha dato un antibiotico più forte e non sono potuto partire. Mi viene da piangere”. “Riprenditi amor” ha risposto Francesca Ferragni.