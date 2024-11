Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, weekend d'amore a Roma

Per Chiara non è stato un anno facile, anzi, come lei stessa lo ha definito, è stato "l'anno più difficile" della sua vita: "Quest'anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una possibilità - ha scritto su Instagram Chiara - oggi sento che la mia libertà non è punto d'arrivo ma d'inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia". Un messaggio che molti hanno interpretato sia come una frecciata al suo ex marito, sia come un augurio sincero per la sua nuova storia d'amore.