Chiara Ferragni: “E’ necessario lasciar andare certe persone”

“Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero” scrive ancora Chiara Ferragni riferendosi a chi nelle difficoltà si è allontanato e chi invece le è stato sempre accanto. E parla di amore vero, forse proprio quello appena sbocciato con Giovanni Tronchetti Provera, con cui forma già una bella famiglia allargata.