E’ stato un anno difficile per Chiara Ferragni, ma ora il suo bilancio è in positivo. “E’ necessario lasciar andare certe persone” ha detto ai follower aggiungendo di aver trovato l’amore vero. E infatti la sua ripartenza è stata davvero vincente. “Chi d’immagine perisce d’immagine rifiorisce” scrive il settimanale “Chi” alludendo al fatto che la Ferragni ha saputo ricominciare investendo prima sull’estero con apparizioni fortunate in Grecia e in Spagna e poi anche nella sfera privata. Dopo un flirt estivo con Silvio Campara, poche settimane fa ha iniziato una frequentazione decisamente appassionata con Giovanni Tronchetti Provera. I figli, Leone e Vittoria per lei, e altri tre bambini per lui, frequentano lo stesso prestigioso istituto scolastico milanese, ma la scintilla è scoccata a Ibiza durante una vacanza. Ora però sono già una perfetta famiglia allargata pronta a brindare al nuovo anno con tanti progetti per il futuro.