E infine Chiara Ferragni invia il suo messaggio di speranza ai fan in difficoltà perché prendano spunto dalla sua storia per trovare una via d’uscita anche nelle situazioni peggiori: “Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà. E spesso, il finale che meritiamo è proprio lì, nascosto tra le onde”. Il finale 2024 di Chiara Ferragni è insieme a Giovanni Tronchetti Provera perché come ha detto in un altor post “Bisogna lasciar andare certe persone per trovare l’amore vero”. Con il rampollo di casa Pirelli è già tempo di famiglia allargata e le immagini che li ritraggono tutti insieme lo dimostrano.