Festival di Sanremo 2025, il racconto della seconda serata

Seconda serata per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, che terrà banco fino a sabato 15 febbraio. Direttore artistico e conduttore di questa edizione è Carlo Conti, che oggi è affiancato nella co-conduzione da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Scendono in campo le quattro Nuove proposte, che si sfidano in due semifinali, poi tocca a 15 dei 29 Big in gara dopo che al termine della prima serata la classifica ha visto una cinquina al vertice formata da Achille Lauro, Giorgia, Brunori SAS, Lucio Corsi e Simone Cristicchi. Super ospite è Damiano David.