Fedez, ecco "Disumano": il rapper tra vita pubblica e privata, conflitti interiori e contraddizioni

La produzione musicale dell’album è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui l’artista ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Fedez nelle 20 tracce racconta e raccoglie altrettanti capitoli della sua vita. Un processo creativo completamente libero, senza alcun vincolo. E proprio questa novità si riflette nella provocatoria campagna elettorale creata ad hoc per l’album, iniziativa che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, caratterizzati da immagini e slogan grotteschi e disumani: l’immagine di uno scenario italiano distopico e caricaturale, che tuttavia, per certi versi non si allontana dalla fotografia reale del Paese.

L’art-work sulla cover "Il Narcisista Pessimista" è l’opera realizzata per "Disumano" da Francesco Vezzoli. Due mezzi busti in marmo (uno bianco e uno nero) con le sembianze di Fedez: una delle statue si sporge per baciare l'altra, che si ritrae con disgusto. Un’opera che rappresenta i temi dell’album tra sogni e paure, vita pubblica e privata, conflitti interiori e contraddizioni. L'opera sarà esposta in Triennale e battuta all'asta da Sotheby’s, gli interi proventi saranno devoluti alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse così come parte del ricavato delle vendite dell’album.

Il disco contiene i singoli "Bimbi per strada" (Children), dichiarato omaggio al dj e produttore scomparso Robert Miles, triplo Platino, che conta più di 55 milioni di stream su Spotify e oltre 21 milioni di views; "Bella Storia" (triplo Platino; oltre 39 milioni di stream su Spotify e più di 22 milioni di views per il suo videoclip), il successo sanremese "Chiamami per nome", in cui l’artista è tornato a collaborare con Francesca Michielin. Oltre a questi la hit da record "Mille" con Achille Lauro e Orietta Berti, certificata cinque volte Platino e protagonista dell’estate 2021, ai vertici di tutte le classifiche, "Meglio del cinema", che ha appena conquistato il disco di Platino. Insieme all’album, venerdì 26 novembre sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo prodotto da d.whale “Sapore” feat. Tedua, punto di riferimento della nuova scena rap in Italia.

