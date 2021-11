Fedez, altro che politica! Il movimento è solo una furbata: tutto svelato in un video

Fedez scende in politica oppure no? Dopo giorni di silenzio il diretto interessato ha fatto chiarezza su Instagram, pubblicando la clip di un surreale discorso elettorale in cui elenca i motivi per cui ha scelto di scendere in campo e frodare il Paese. Niente candidatura quindi, solo una trovata pubblicitaria per lanciare il disco "Disumano", in uscita il 26 novembre





Tutto è partito dalla registrazione, da parte di una società che fa capo a Fedez, del dominio web "fedezelezioni2023.it". Talk show e salotti politici si sono interrogati per giorni sul significato di questo gesto. Ora però è arrivato l'epilogo. E' stata un'abile mossa di marketing per creare hype intorno all'uscita del nuovo disco di Fedez "Disumano", in arrivo il 26 novembre.

La notizia, però, è parsa verosimile a molti. Negli ultimi anni, infatti, i Ferragnez non hanno avuto paura di prendere posizione su temi di politica e attualità, dalla pandemia ai diritti civili passando per l'immigrazione, facendo seguire alle parole anche gesti concreti e donazioni alle cause che stavano loro più a cuore.

Il rapper in particolare ha sempre detto apertamente quello che pensava su partiti e politici, collezionando querele una dietro l'altra. Per il momento, però, la Ferragni non ha nessuna intenzione di vestire i panni di First Lady...