Fedez pronto a entrare in politica? Il rapper registra un dominio online per le elezioni 2023

Coinvolto da tempo nel dibattito politico e al centro di polemiche, Fedez sarebbe pronto a scendere in campo. Un condizionale d'obbligo e un interrogativo sorto dopo che sul web è spuntato il dominio fedezelezioni2023.it. Il sito, attualmente inattivo, è stato comprato dalla società Zdf, riconducibile al rapper. Decisione inaspettata per un impegno diretto o nuova trovata pubblicitaria?

In attesa di possibili annunci da parte del rapper, è arrivata una conferma della registrazione del dominio all'Adnkronos da uno degli It manager della Zdf: "Dalla società Zdf mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna", ha spiegato il responsabile dell'area informatica della società.

Ultimamente Fedez ha espresso molto chiaramente la sua posizione su temi molti caldi: dalla costante polemica contro Matteo Salvini al Ddl Zan, che lo ha visto in prima linea tra i fautori della sua approvazione prima sul palco del Concertone del primo maggio, poi con una serie di interventi sui social.

