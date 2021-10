Fedez compie 32 anni e festeggia con... le querele

Fedez festeggia i 32 anni e la sua torta di compleanno ha un tema davvero insolito: le querele. Nell'ultimo anno ne ha ricevute parecchie, e lui la prende con ironia. "E poi te ne restano mille" c'è scritto tra le decorazioni del dolce, una citazione della sua hit estiva "Mille" che calza proprio a pennello. Lui condivide tutto sui social, insieme ai regali ricevuti e alla cena in compagnia di un gruppo di amici e di sua moglie Chiara Ferragni, che per l'occasione ha scelto un look decisamente sexy.

Leggi Anche Chiara Ferragni e Fedez tra le zucche, Vitto mascherata scatena il web

"Tanti auguri a me. Mille di queste querele", scrive Fedez sui social postando le foto della sua torta di compleanno, decorata con buste verdi, dita puntate e il martelletto che usano i giudici. Non mancano la foto di famiglia, con Chiara e figli Leone e Vittoria, e l'esibizione dei regali. Sua moglie ha avuto un'idea speciale: una collana con la rappresentazione dei loro volti, di quelli dei bimbi e del cane Matilde. Per il rapper arrivano anche un gruppo di mariachi a sorprenderlo sulla porta di casa.

Dopo la torta in famiglia, si passa ai festeggiamenti con gli amici. Cena al ristorante per Federico, e il tema "tribunale" torna con il cappellino dedicato al programma tv "Un giorno in pretura". La Ferragni sceglie per l'occasione un look a dir poco hot. Il top è totalmente trasparente e il seno è coperto solo da due stelline. "Quanto è bella mia moglie che per coprirsi i capezzolini è andata a comprare gli adesivi in un sexy shop", dice orgoglioso il festeggiato nelle Storie.