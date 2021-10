Chiara Ferragni e Fedez tra le zucche, Vitto mascherata scatena il web

Instagram 1 di 18 Instagram 2 di 18 Instagram 3 di 18 Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Prima una fuga tra le zucche di Halloween con i bambini, poi il compleanno del capofamiglia. Giornate intense in casa Ferragni-Fedez dove il rapper e l’influencer regalano emozioni ai follower. Non c’è festa che sfugga alla coppia più cliccata del web: prima la magia del campo di ortaggi addobbati per la notte di paura e poi gli auguri dolcissimi per i 32 anni di Federico.