Chiara Ferragni al parco divertimenti con Leone prima dell’asilo

Back to school... è il pensiero di tutte le mamme. Anche Chiara Ferragni pensa alle attività scolastiche che stanno per iniziare e così si gode gli ultimi giorni di vacanza. Al parco divertimenti con Leone e Fedez se la spassa sulle giostre prima che il primogenito di casa Ferragnez cominci l’asilo. E se il rapper si conferma fifone, il bambino lo rassicura: “Non aver paura papà, ci sono io”.



Giornata di sole e di divertimenti per Chiara e Fedez che reduci dalle lunghe vacanze in giro per l’Italia sono rientrati a Milano e ora trascorrono gli ultimi giorni prima della scuola tra coccole alla piccola Vittoria e giochi con Leone. Al primogenito di casa hanno dedicato un intero pomeriggio sulle giostre con il bimbo scatenato, tanto da far coraggio al rapper, il più fifone della famiglia.

