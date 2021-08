Chiara Ferragni con e senza trucco: "Come vi piaccio di più"?

Trucco sì o trucco no? E' il dubbio amletico di Chiara Ferragni che si mostra sui social al naturale e gira la domanda ai follower. Una carrellata di scatti in cui l'imprenditrice digitale appare senza messa in piega, con un filo di make up oppure totalmente acqua e sapone. I follower si scatenano: ognuno si schiera a favore di una delle due proposte di stile ma tutti sono d'accordo sulla bellezza della loro beniamina.

LEGGI ANCHE >>> Dalla carrozzina maculata alla sdraietta costosissima: ecco dove siede la figlia di Chiara Ferragni

Da Ischia, dove trascorre qualche giorno con le sorelle, i cognati e ovviamente Fedez con i loro figli Leone e Vittoria, coinvolge i fan nel racconto delle sue vacanze e li mette davanti a un quesito. "Leoncina (con o senza makeup). Quale Chiara vi piace di più?" scrive la Ferragni postando le foto e invitando tutti a "votare". Lascia la criniera libera, con i riccioli che le incorniciano il viso, e si mette in posa. Prima si mostra con un filo di trucco: fondotinta, rossetto, mascara e un velo di ombretto che donano luce al viso. Poi si fotografa al naturale, senza nascondere le lentiggini e delle leggerissime occhiaie.

Di recente Chiara è tornata a parlare delle sue fragilità, dall'ansia agli attacchi di panico, e ha ricordato a chi la segue: "Da tre anni vedo uno psicologo una volta alla settimana". Ha intrapreso un percorso per spogliarsi delle sue paure e di tanto in tanto ne parla con i follower per cercare di abbattere i pregiudizi su chi come lei si si rivolge a uno specialista. Ora arrivano le foto social senza trucco e senza filtri: un vero invito a non temere di mostrarsi per come si è realmente.

Potrebbe interessarti anche: