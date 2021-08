Chiara Ferragni, che scivolone! Fedez è il solito fifone

“Mi fa paura l’altezza, no no no…” Fedez si aggiudica ancora una volta il premio di fifone di famiglia. Chiara Ferragni lo incinta a lanciarsi sul lungo scivolo che dall’alto dello yacht super lusso che li ospita si getta in mare. Il rapper cerca di sottrarsi al gioco, ma l’influencer insiste e chiama anche Leone ad incitarlo: “Dai papà…”. Alla fine, scivola. La gag è tutta da ridere. Poi tocca alla Ferry.

“No, raga non ce la faccio, è troppo in alto… Dai Chiara, nooo…” cerca di sottrarsi alla performance Fedez. “Dai amore, amore dai…” insiste Chiara. “Ma quanto va veloce, ma se mi tengo un po’? Mi tappo il naso… Vi giuro che vorrei farlo…” dice il rapper. Lei lo minaccia di spingerlo e alla fine lui decide di fare questa prova di coraggio. “Non mi guardate dai…” e poi si lancia.

Più serena la prestazione di Chiara: saluta l’obiettivo sorridente, si tappa il naso e parte lanciando un gridolino che Fedez paragona subito al rumore emesso dai delfini. “Ferry com’è?” le chiedono. E lei riemerge dal mare felice come una bimba e dice: “Bellissimo”.



La coppia in vacanza in Costa Smeralda è stata ospite sullo yacht di un amico tra scivoli, partite a basket e tanto divertimento. Nella villa ad aspettarli c’era Vittoria con la nonna. La tata di famiglia non li ha accompagnati in Sardegna. Anzi, pare che si siano salutati definitivamente a Milano proprio prima della vacanza. Nuova babysitter in arrivo per i Ferragnez?

Leggi Anche Ferragnez in vacanza in Puglia, relax in masseria

Leggi Anche Chiara Ferragni visita il castello di Avio, sui social scoppia la polemica

Ferragnez in vacanza in Puglia, relax in masseria Tgcom24 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: