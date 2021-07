Ferragnez in vacanza in Puglia, relax in masseria Tgcom24 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

I Ferragnez sbarcano in Puglia con il jet privato e la combriccola di fedeli amici e la masseria si trasforma in un set cinematografico. Chiara Ferragni sfoggia i suoi look da giorno e da sera, regala outfit di ogni tipo dal bikini all’abito, sfoderando tutto il suo appeal social. Fedez si diverte e regala siparietti simpatici tra cene sotto le stelle e tuffi in piscina.