Per Chiara Ferragni giornata indimenticabile al parco divertimenti con Leone

Chiara Ferragni è tornata bambina per un giorno, al parco divertimenti insieme al figlio Leone , alla sorella Francesca , al suocero Franco Lucia e alcuni amici tra cui l'influencer Veronica Ferraro (mentre Fedez è rimasto a casa con Vittoria ). Shorts e cappellino in testa, si è divertita a provare tutte le attrazioni insieme al bimbo, anche lui pazzo di gioia.

"Ci venivo sempre da bambina e adoro portare mio figlio e vederlo divertirtsi" scrive Chiara su Instagram condividendo gli scatti più belli della sua giornata. Leone non sta più nella pelle, e le sue espressioni sul trenino sono imperdibili. Con il cappellino di Spiderman ben calcato in testa posa da influencer navigato insieme alla zia Francesca poi, stremato da tante emozioni, si lascia portare in braccio da mamma.

E se Leo non perde un'occasione per divertirsi, la Ferragni non è da meno. Lascia "a terra" il bimbo insieme al nonno, e con gli amici prova le attrazioni più adrenaliniche, non adatte ai piccoli. Scatenata ed entusiasta, anche lei si è goduta la giornata senza risparmiarsi.

