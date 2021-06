Chiara Ferragni, delirio complottista dopo il suo vaccino

Chiara Ferragni si è vaccinata contro il Covid. A renderlo noto è stata la stessa influencer che ha scritto su Instagram: "Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo", a corredo di una foto in cui si vede che le viene inoculato il vaccino sul braccio sinistro. Tra i tanti commenti non sono mancate le polemiche contro l'imprenditrice, soprattutto l'accusa che non si sia vaccinata per davvero a causa di "incongruenze" tra la foto del suo post e alcune Storie pubblicate...

"Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti", ha scritto nel suo post Chiara Ferragni. Un modo anche per sensibilizzare i suoi milioni di follower. Poi via via nelle Storie ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni post vaccino. "Male al braccio quasi passato per il resto tutto bene", "Mi sento completamente normale", mentre in una, pubblicata successivamente, il braccio con il cerotto che la Ferragni mostra è quello destro. E alcuni "complottisti" le si sono scagliati contro, accusandola di avere solamente finto di ricevere l'iniezione. "I potenti non si vaccinano ma vogliono far vaccinare noi per iniettarci veleno", "Ma i fanatici del vaccino non si sentono offesi nel vedersi trattare e considerare come stupidi?", sono alcuni dei tanti deliri apparsi nei commenti.

Non è tardata la risposta dell'influencer, che attraverso un video ha spiegato serenamente: "Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano pensato che io abbia finto di fare il vaccino perché nel video sembrava che avessi un braccio diverso con il cerotto. Primo, siete fuori, secondo, l'ho fatto sul braccio sinistro, semplicemente che la telecamera frontale inverte l'immagine. L'ho fatto su quello sinistro, quello senza il tatuaggio dei leoni". E a corredo della sua spiegazione ha mostrato una foto esplicativa. Ma ai complottisti del web non è bastata la spiegazione...

