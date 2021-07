Chiara Ferragni visita il castello di Avio, sui social scoppia la polemica

Leggi Anche Polemica contro i Ferragnez e la Cappella Sistina diventa di tendenza

A Chiara è stata concessa una visita privata nei giorni di chiusura del castello e lei ha condiviso le foto della sua esperienza. Si è fatta ritrarre in posa con il paesaggio sullo sfondo e poi all'interno dell'edificio dove ha immortalato anche alcuni dettagli.

Se molti hanno apprezzato, altri non hanno gradito per niente. "Avete portato lì l’essenza della creazione da multinazionale", "Il Castello di Avio è già bello di suo... Non vedo a cosa serva", "Pubblicità ridicola", "Pure qua devo vederla?" si legge tra i commenti più sprezzanti. Ma non mancano i sostenitori di Chiara, che apprezzano l'iniziativa e la sostengono a suon di like. E intanto la polemica si fa più accesa che mai...

