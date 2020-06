Polemica contro i Ferragnez e la Cappella Sistina diventa di tendenza Instagram 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Chiara e Fedez si stanno godendo un tour alla scoperta delle bellezze di Roma per promuovere i servizi di un'agenzia che offre visite guidate esclusive. Tappa clou del loro giro turistico i Musei Vaticani, dove non hanno esitato a scattare foto e video per i loro post. Si vede la Ferragni, in tuta bianca e sandali, aggirarsi per le sale, oppure mentre abbraccia Fedez e ammira estatica il soffitto affrescato. Immagini che a molti follower non sono piaciute per niente.

Le critiche sono fioccate copiose, e vani sono stati i tentativi dell'influencer di spiegare che si tratta di una possibilità aperta a tutti prenotando una visita privata. Di male in peggio: "Con i soldi pensate di poter fare tutto?", "Noi comuni mortali non possiamo filmare", "Se è vietato lo è per tutti", hanno scritto in tanti... e intanto l'hashtag #CappellaSistina è diventato trend topic sui social e il dibattito è più acceso che mai. Da una parte c'è chi sostiene che i divieti non dovrebbero avere eccezioni, dall'altra chi sostiene che non è successo nulla di scandaloso.

L'ennesima valanga di accuse social non hanno rovinato la bellezza del viaggio di Fedez e la Ferragni. Si sono goduti una bella cena a base di pasta e un pomeriggio assolato nello stupendo Giardino di Ninfa. "Adoro portarvi con me alla scoperta delle bellezze dell'Italia", ha scritto Chiara nelle storie di Instagram, svelando le sue prossime tappe: Portofino, Toscana, Capri e Sardegna. Se gli hater la cercano, sanno dove trovarla...

