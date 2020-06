Chiara Ferragni al parco divertimenti con Leone

Nella vita di Chiara Ferragni non c'è tempo per la noia. Non fa in tempo ad archiviare il weekend indimenticabile alle Cinque Terre con il marito, le sorelle e i cognati, che subito è in partenza per una nuova avventura. Stavolta la meta è un parco divertimenti, dove si fa travolgere dall'adrenalina sulle attrazioni insieme alla madre Marina Di Guardo , a Valentina Ferragni e ovviamente al piccolo Leone.

Proprio Leone è il più scatenato: è pazzo di gioia mentre sfrutta al massimo le opportunità di gioco offerte dalle attrazioni e "stringe la mano" alla sua amata Peppa Pig. Sui trenini e sulle barchette, non smette mai di ridere felice e agitare le manine. Si lascia coccolare da mamma, zia e nonna, per una volta tutte per lui.

Anche Chiara e Valentina non scherzano in quanto a felicità: si lasciano travolgere dai ricordi e tornano per un attimo a quando erano piccole. Per sottolineare il ritorno all'infanzia, la più grande delle due ha anche scelto un'acconciatura perfettamente in tema anni '90. La scusa era quella di far giocare Leone, ma forse sono stati proprio gli adulti a divertirsi più di tutti...