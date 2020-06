Chiara Ferragni, bikini e baffi per il primo weekend in Liguria

“Ma quella è Chiara Ferragni?”. Non solo il tormentone del fine settimana ligure della influencer e del marito, ma anche dell’estate come prevede Fedez. In versione turisti, Chiara e Fedez alle Cinque Terre hanno attirato l’attenzione dei residenti e dei tanti escursionisti. Tra gite in barca, selfie al tramonto a Manarola, aperitivo e colazione con vista, la Ferragni ha regalato ottimi panorami ai follower. E tra un bikini e l’altro sono pure spuntati i baffi…

Insieme ai Ferragnez, anche le sorelle Valentina e Francesca con i rispettivi compagni. Per loro due giorni all’insegna del mare italiano e del buon cibo. Sabato una bella gita in barca in cui Chiara ha potuto mostrare il suo fisico perfetto in bikini fucsia e Fedez si è divertito a fare storie sensuali, ma anche divertenti disegnando dei simpatici baffi alla moglie. Fatto il primo bagno in mare, finalmente un buon pranzo a base di pesce nella perla del Golfo dei Poeti. Sfoglia la gallery e guarda il fine settimane ligure dei Ferragnez…

