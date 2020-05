Chiara Ferragni dà il via alla stagione dei bikini

Almeno per ora niente spiagge esotiche o resort esclusivi. Ma Chiara Ferragni non si perde d'animo e per predere il sole si accontenta, si fa per dire, del terrazzo del suo attico milanese. "La stagione dei costumi è ufficialmente iniziata", scrive su Intagram postando una serie di scatti mentre si rilassa sul lettino con addosso un bikini fiorato e striminzito.

Anche se è a casa sua a Milano, Chiara si sente come in vacanza. Prima si lascia immortalare languida e sensuale in camera da letto, poi si rilassa tra i fiori del terrazzo e si mette in posa mettendo in mostra il corpo tonico e asciutto. Sorride felice e coccola il piccolo Leone, e in costume due pezzi sfoggia un corpo perfetto che fa impazzire i fan.

Intanto Fedez ne approfitta per uno dei soliti scherzi ai danni della moglie. La riprende mentre è distesa sul letto, iquadrando lentamente tutte le sue grazie: dalle gambe toniche al ventre piatto, fino al décolleté. Quando mostra il volto, però, applica un filtro particolare che fa comparire un naso smisurato e molliccio sul volto della sua amata. "Sei bellissima", dice lui. "Grazie", risponde lei tutta contenta. Poi, quando scopre di essere stata vittima dell'ennesimo tiro mancino, se la ride di gusto: tanto lo sa che ai suoi follower piace anche così.

