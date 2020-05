I Ferragnez si separano: Chiara alla fattoria con Leone e Fedez ci dà un taglio...

Un pomeriggio spensierato, immersa nella natura e tra gli animali. Archiviata la quarantena, per Chiara Ferragni è arrivato il momento di godersi l'aria aperta. Insieme al figlio Leone ha raggiunto un agriturismo nei pressi di Bergamo, dove hanno giocato con caprette e conigli. Intanto Fedez , da solo a casa, ne ha approfittato per dare un bella sforbiciata ai capelli, ma la foto del risultato ha lasciato i fan a bocca aperta.

Chiara in versione campagnola è più radiosa che mai. Top e shorts gialli a fiorellini, sneakers ai piedi e mascherina, si gode l'esperienza della fattoria. "Ho provato a non usare il telefono per godere appieno dell'esperienza ed è stato stupendo il ritorno alla natura tra gli animali" ha scritto su Instagram. Forse si sarà limitata, ma sui social sono lo stesso fioccate immagini dolcissime di Leo che coccola i coniglietti o a cavallo del pony. Il bimbo ha fatto anche amicizia con una bellissima bambina: il video in cui si abbracciano e si scambiano un bacetto ha fatto intenerire migliaia di follower.

Intanto, rimasto a casa, Fedez ne ha combianta un'altra delle sue. Convocato il parrucchiere a domicilio si è fatto dare una bella sistemata alla chioma cresciuta selvaggiamente durante il lockdown. Prima posta il video del taglio, con l'hair stylist che sistema con cura le lunghezze. La foto del risultato però lascia stupiti: Federico è rasato a zero, con la testa liscia che luccica sotto il sole. "Vi piace il nuovo taglio?", chiede sornione ai follower postando lo scatto di quella che ha tutta l'apparenza di una gag social. Altrimenti che avrebbe detto Chiara al rientro dalla fattoria?

